Между послом Израиля Дани Даноном и представительницей генсека ООН вспыхнула перепалка

Словесная перепалка на повышенных тонах вспыхнула между послом Израиля в ООН Дани Даноном и Ванессой Фрейзер, представительницей генсекретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов.

Данон выступал на мероприятии, приуроченном к Международному дню борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, и подверг критике Прамилу Паттен, специального представителя генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в конфликтах. В этот момент Фрейзер вмешалась в его выступление и попыталась прервать речь Данона.

Данон заявил, что "Израиль внесен в черный список в один ряд с ХАМАСом, "Исламским государством" и "Боко харам". Это позор". Он не позволил Фрейзер прервать его выступление и обвинил ее в том, что она "является частью этой позорной тенденции".