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Мир

Между послом Израиля Дани Даноном и представительницей генсека ООН вспыхнула перепалка

Сексуальное насилие
ООН
Израиль
время публикации: 19 июня 2026 г., 20:16 | последнее обновление: 19 июня 2026 г., 20:44
Посол Израиля в ООН Дани Данон
AP Photo/Richard Drew

Словесная перепалка на повышенных тонах вспыхнула между послом Израиля в ООН Дани Даноном и Ванессой Фрейзер, представительницей генсекретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов.

Данон выступал на мероприятии, приуроченном к Международному дню борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, и подверг критике Прамилу Паттен, специального представителя генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в конфликтах. В этот момент Фрейзер вмешалась в его выступление и попыталась прервать речь Данона.

Данон заявил, что "Израиль внесен в черный список в один ряд с ХАМАСом, "Исламским государством" и "Боко харам". Это позор". Он не позволил Фрейзер прервать его выступление и обвинил ее в том, что она "является частью этой позорной тенденции".

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