Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1578-й день войны

Минобороны РФ 20 июня 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лужки, Коренек, Кияница и Ястребиное Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старица, Покаляное и Казачья Лопань Харьковской области. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, 24 автомобиля и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Гусинка, Василевка Харьковской области и Яцковка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в городской застройке. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 47 зданий. В южной части города завершается уничтожение блокированной группы военнослужащих 120-й бригады теробороны. За сутки уничтожено до 30 боевиков, бронеавтомобиль "Джура", пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США и шесть наземных роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и пять орудий полевой артиллерии. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Малиновка и Пискуновка Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы "Южной" группировки войск вели activeные наступательные действия. В юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания. Уничтожено до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс. Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял свыше 145 военнослужащих, боевую машину пехоты "Marder" производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, 24 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм американскую гаубицу М777. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Василевка, Красноярское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 295 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка, Водяное, Александровка Днепропетровской области, Благодатное и Любицкое Запорожской области. Противник потерял свыше 440 военнослужащих, боевую бронированную машину и восемь автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Димитрово и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, 21 автомобиль, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 165 827 беспилотных летательных аппаратов, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 844 танка и других боевых бронированных машин, 1 742 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 425 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 526 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.