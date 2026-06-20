МИД Швейцарии подтвердил, что дипконтакты Ирана и США продолжаются

Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что страна продолжает предоставлять "конфиденциальную и надежную площадку" в Бюргенштоке для содействия дипломатическим контактам по реализации меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

В заявлении также отмечается, что никаких дополнительных подробностей об участниках и содержании переговоров МИД Швейцарии разглашать не будет, поскольку соблюдается принцип конфиденциальности