МИД Швейцарии подтвердил, что дипконтакты Ирана и США продолжаются
время публикации: 20 июня 2026 г., 15:54 | последнее обновление: 20 июня 2026 г., 16:44
Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что страна продолжает предоставлять "конфиденциальную и надежную площадку" в Бюргенштоке для содействия дипломатическим контактам по реализации меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.
В заявлении также отмечается, что никаких дополнительных подробностей об участниках и содержании переговоров МИД Швейцарии разглашать не будет, поскольку соблюдается принцип конфиденциальности