Всемирный "индекс счастья" 2024: Израиль остался в ТОП-5

В среду, 20 марта, был опубликован новый отчет World Happiness Report 2024: в нем учтены данные за 2021-2023 годы по 143 странам мира, на основании которых высчитывается "индекс счастья".

Социологи вычисляют этот индекс с 2012 года, учитывая уровень благополучия, удовлетворенность граждан качеством жизни. Причем с 2018 года учитывается мнение новых иммигрантов (репатриантов).

Шестой год подряд самой счастливой страной мира признается Финляндия.

В первую пятерку в этом году также вошли: Дания, Исландия, Швеция, Израиль.

Причем в "индексе счастья" для молодых (не старше 30 лет) Израиль на втором месте в рейтинге – после Литвы. В "индексе счастья" для пожилых (старше 60 лет) Израиль на 18-м месте.

Отметим, что Израиль второй год подряд попадает в ТОП-5 (в прошлом году Израиль оказался в первой пятерке впервые с начала публикации "индекса счастья"). Трагические события 7 октября 2023 года и последовавшая война с террором фактически не были учтены исследователями: "индекс" по Израилю вычислялся после 7/10, но до многих других событий, связанных с войной. Впоследствии оценки по Израилю резко упали. Но это будет видно только в рейтинге следующего года.

Кроме перечисленных выше стран, в первой десятке в 2024 году: Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария, Австралия.

Канада на 15-м месте в рейтинге, Чехия – на 18-м, Великобритания – на 20-м, США – на 23-м, Германия – на 24-м.

Самой "счастливой" страной среди государств бывшего СССР признана Литва (19-е место). Эстония на 34-м месте, Латвия – на 46-м, Узбекистан – на 47-м, Казахстан – на 44-м, Молдова – на 71-м, РФ – на 72-м, Киргизстан – на 75-м, Армения – на 82-м, Таджикистан – на 88-м, Грузия – на 91-м, Азербайджан – на 101-м, Украина – на 105-м. Беларусь и Туркмения в рейтинге не учтены.

Палестинская автономия в этом рейтинге занимает 103-ю строчку.

Самые "несчастные" страны мира: Афганистан, Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне, Конго.