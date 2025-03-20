В Мехико запретили убивать быков во время корриды

Законодатели Мехико подавляющим большинством голосов приняли решение о запрете убийства быков и использования острых предметов во время корриды. Инициативу поддержали 67 депутатов, против проголосовал всего один. Отметим, что арена для корриды Plaza de Toros México – крупнейшая в мире.

Законопроект получил название "Коррида без насилия" и стал своеобразным компромиссом между теми, кто хотел полностью запретить бой быков и теми, кто выступал за сохранение кровавого спорта, который является многовековой традицией Испании и латиноамериканских стран. Тем не менее, у здания мэрии прошла манифестация матадоров и сторонников традиционной корриды

В 2022 году суд мексиканской столицы уже запрещал корриду, постановив, что она нарушает права жителей на здоровую городскую среду, однако год спустя это решение это решение было пересмотрено.