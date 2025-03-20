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Мир

Сотни пожарных не могут справиться с огнем на атакованной нефтебазе в Краснодарском крае

Россия
Украина
Война в России
время публикации: 20 марта 2025 г., 10:16 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 10:29
Сотни пожарных не могут справиться с огнем на атакованной нефтебазе в Краснодарском крае
Russian Emergency Ministry Press Service via AP

Пожарным вторые сутки не удается справиться с возгоранием на атакованной украинскими беспилотниками нефтебазе в станице Кавказской Краснодарского края. Площадь пожара удалось немного уменьшить, и она составляет 3750 квадратных метров.

"Специалисты продолжают тушить один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования. К работам привлечены 406 человек и 157 единиц техники", – сообщает региональный оперативный штаб.

Министерство обороны России заявляет, что речь идет о целенаправленной провокации "киевского режима", направленной на срыв мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Напомним, в ходе его переговоров с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским обсуждался мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры.

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