x
20 марта 2025
|
последняя новость: 10:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 марта 2025
|
20 марта 2025
|
последняя новость: 10:39
20 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Минобороны РФ: ночью были перехвачены 132 украинских БПЛА

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 20 марта 2025 г., 09:15 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 09:21
Минобороны РФ: ночью были перехвачены 132 украинских БПЛА
Соцсети

Минобороны РФ сообщает, что в ночь на 20 марта над территорией России были перехвачены 132 украинских беспилотных летательных аппарата.

Перехваты осуществлялись над территорией Саратовской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Курской и Липецкой областей. Кроме того, три БПЛА перехватили над Крымом.

Губернатор Саратовской области сообщает о повреждении десятков домов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 марта 2025

Генштаб ВСУ: сбиты 75 из 171 российских беспилотников
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 марта 2025

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 1121-й день войны