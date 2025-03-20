Минобороны РФ: ночью были перехвачены 132 украинских БПЛА
время публикации: 20 марта 2025 г., 09:15 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 09:21
Минобороны РФ сообщает, что в ночь на 20 марта над территорией России были перехвачены 132 украинских беспилотных летательных аппарата.
Перехваты осуществлялись над территорией Саратовской, Воронежской, Белгородской, Ростовской, Курской и Липецкой областей. Кроме того, три БПЛА перехватили над Крымом.
Губернатор Саратовской области сообщает о повреждении десятков домов.