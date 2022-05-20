Глава администрации Луганской области: российские войска обстреляли школу в Северодонецке

Глава администрации Луганской области Украины Сергей Гайдай утверждает, что утром 20 мая российские войска обстреляли здание одной из школ в Северодонецке.

Артиллерийскому обстрелу подверглось здание, где укрывались около 200 человек, в том числе дети. В результате обстрела погибли не менее трех человек. Есть ли раненые, не уточняется.

"Полиция Луганской области пытаются перевезти людей в другое укрытие, - написал Гайдай в своем блоге в сети Telegram. - Прошу, если вы остались в городе, находитесь в укрытиях постоянно".

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Российские войска пытаются окружить Северодонецк, подчеркивает "Медуза". 18 мая представители ЛНР заявили, что бои в Северодонецке идут уже в черте города. Глава Луганской области Сергей Гайдай в тот же день говорил, что больше всего от обстрелов в регионе "страдают Северодонецк и села вокруг него".