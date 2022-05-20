Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 86-й день войны
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 20 мая опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля). Идет 86-й день войны.
По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:
Личный состав (безвозвратные потери) – около 28700
самолеты – 204
вертолеты – 168
танки – 1263
бронетранспортеры/бронемашины – 3090
артиллерийские системы – 596
системы ПВО – 93
реактивные системы залпового огня – 200
крылатые ракеты – 103
автомобильная техника, включая бензовозы – 2162
БПЛА оперативно-тактического уровня – 460
катера/корабли – 13
спецтехника – 43
Наибольшие потери за последние сутки российская армия понесла в боях на Бахмутском направлении, сообщает генштаб ВСУ.
Минобороны РФ в последние месяцы отчеты о потерях в Украине не публикует.
С 15 апреля сведений о своих потерях украинская сторона также не публиковала.
По данным ООН, с 24 февраля погибли около 4000 мирных жителей Украины (в их числе около 200 детей). Украинские власти заявляют, что погибли или были ранены десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, 10000-25000 и более), в том числе более 230 детей.
Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск. Международные наблюдатели говорят о том, что сведения о многотысячных потерях личного состава армии РФ в Украине, по всей видимости, в целом верны, но неточны. При этом западные эксперты подвергают сомнению точность данных о потерях российской армии, представляемых ВСУ Украины, и не доверяют сведениям о потерях украинской армии, публикуемым минобороны РФ.