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СМИ: по требованию Роскомнадзора YouTube начал блокировать оппозиционные видео

время публикации: 20 мая 2024 г., 14:11 | последнее обновление: 20 мая 2024 г., 14:14
СМИ: по требованию Роскомнадзора YouTube начал блокировать оппозиционные видео
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Интернет-ресурс "Агентство" сообщает, что YouTube по требованию российских властей начал блокировать видео, обучающие, как уклониться от воинской службы, публикуемые на каналах "Дозор в Волгограде" и "Школа призывника".

Согласно публикации, о возможности блокировки хостинг предупредил и правозащитный канал "ОВД-инфо", занимающийся мониторингом политических преследований в России. Если угроза будет воплощена, это станет первым в России случаем блокировки YouTube-канала по требованию властей.

"В четырех уведомлениях о блокировке, с которыми ознакомилось "Агентство", говорится, что YouTube получил уведомление от Роскомнадзора о том, что материалы канала нарушают федеральный закон "Об информации"", – сообщается в публикации.

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