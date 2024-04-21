В России заблокирован сайт "Репортеров без границ"

Роскомнадзор заблокировал в России доступ к сайту международной организации "Репортеры без границ". При этом причины блокировки не указываются и не называется государственный орган, инициировавший закрытие доступа. Обычно это государственная прокуратура, отмечает Радио Свобода.

"Репортёры без границ" – неправительственная организация, занимающаяся защитой свободы слова и журналистов во всём мире. Периодически она публикует рейтинги врагов свободы СМИ. От России в этот список попадали президент России Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Организация была создана в Монпелье в 1985 году, а ее штаб-квартира находится в Париже. Ее девиз: "Без свободной прессы ни об одной борьбе никогда не узнают".