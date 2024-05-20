Чехия поддержала Израиль, напомнив, что причиной войны стал террор ХАМАСа

Премьер-министр Чехии Петр Фиала стал первым иностранным лидером, выступившим в поддержку Израиля после того, как главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан объявил о намерении выдать ордера на арест лидеров Израиля и ХАМАСа.

"Предложение главного прокурора МУС выдать ордера на арест представителей демократически избранного правительства вместе с главарями исламской террористической организации возмутительно и абсолютно неприемлемо", – написал он в социальной сети Х.

"Нельзя забывать, что это ХАМАС атаковал Израиль в октябре, убив, ранив и похитив тысячи невинных людей. Эта неспровоцированная террористическая атака и стала причиной нынешней войны в Газе, страданий мирных жителей в Газе, Израиле и Ливане", – напомнил политик.

Напомним: главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан сообщил, что запросил выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта, главы ХАМАСа в Газе Яхьи Синуара, главы политбюро группировки Исмаила Ханийи и руководителя военного крыла ХАМАСа Мухаммада Дэйфа.