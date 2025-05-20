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Мир

В России признана нежелательной Amnesty International: "Русофобы, оправдывающие неонацистов"

Россия
Прокуратура
время публикации: 20 мая 2025 г., 08:06 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 08:16
В России признана нежелательной Amnesty International: "Русофобы, оправдывающие неонацистов"
Wikipedia.org. Фото: Andreykor

В России признана нежелательной международная правозащитная организация Amnesty International. Согласно заявлению прокуратуры, члены организации поддерживают экстремистские организации и финансируют деятельность иноагентов.

"Организация позиционирует себя как активного проводника защиты прав человека в мире, но "в действительности лондонская штаб-квартира Amnesty International Limited является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима", – говорится в заявлении, публикуемым агентством "Интерфакс".

Также утверждается, что "с начала СВО активисты делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе – оправдывают преступления украинских неонацистов, призывают увеличить их финансирование, настаивают на политической и экономической изоляции нашей страны".

Мир
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