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Мир

В Бразилии арестованы военные, планировавшие убийство президента Лулы

время публикации: 20 ноября 2024 г., 11:07 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 11:07
В Бразилии арестованы военные, планировавшие убийство президента Лулы
AP Photo/Eraldo Peres

Полиция Бразилии арестовала пять человек по подозрению, что они намеревались накануне инаугурации убить президента Луиса Инасиу Лулы да Силва. Четверо из арестованных – военнослужащие, пятый – полицейский.

Убить планировалось и вице-президента Жералду Алкмина. Представители властей заявляют, что преступники разработали обстоятельный план и были очень близки к реализации своего намерения – покушение сорвалось из-за мелких деталей.

Военнослужащие являются бойцами подразделения специального назначения. Они были арестованы в Рио-де-Жанейро, где принимали участие в обеспечении безопасности саммита "Большой двадцатки", который пройдет в этом городе.

Предполагается, что арестованные – радикальные сторонники предыдущего президента Жаира Болсонару, который так и не признал поражение на выборах 2022 года. Готовившаяся ими операция называлась "Зелено-желтый кинжал" – по цветам национального флага.

Мир
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