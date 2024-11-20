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Мир

Трамп назначил главой минпроса Линду Макмахон, пришедшую в политику из рестлинга

Выборы в США
Дональд Трамп
время публикации: 20 ноября 2024 г., 09:34 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 09:40
Трамп назначил главой минпроса Линду Макмахон, пришедшую в политику из рестлинга
AP Photo/J. Scott Applewhite

Новоизбранный президент США Дональд Трамп принял решение назначить министром просвещения свою давнюю политическую соратницу, сопредседателя комиссии по передаче власти Линду Макмахон.

"Линда воспользуется долголетним опытом лидерства, глубоким пониманием как образования, так и бизнеса, чтобы расширить возможности американских студентов и работников, сделать Америку мировым лидером в сфере образования", – сказал он.

В первую президентскую каденцию Трампа Макмахон руководила Администрацией по делам малого бизнеса, а затем возглавила политический комитет America First Policy Action, добивавшейся переизбрания Трампа.

В политику Макмахан пришла из шоу-бизнеса. Она была сооснователем и президентом лиги профессионального рестлинга WWF. В 2009 году она покинула этот пост, чтобы бороться за место в американском Сенате.

Напомним, что в ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно призывал к ликвидации федерального министерства просвещения.

Мир
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