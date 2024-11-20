ФСБ России объявило о задержании диверсанта, гражданина Германии

Утром 20 ноября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России объявил о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука. В сообщении, цитируемом ТАСС, утверждается, что задержанный был причастен к диверсии в Калиниграде и планировал новую диверсию.

В сообщении ЦОС ФСБ дословно утверждается следующее: "ФСБ пресечена преступная деятельность гражданина Германии Гайдука Николая Викторовича, 1967 г. р., проживающего по адресу: Гамбург, Кройцбургер штрассе, д. 42, причастного к подрыву в марте 2024 г. с использованием самодельного взрывного устройства трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде. Гайдук задержан при очередном въезде на территорию Калининградской области из Республики Польша для организации диверсионной деятельности на объектах энергетики". В его автомобиле Ford Focus с германскими регистрационными знаками HHS5305 изъято 0,5 л жидкого взрывчатого вещества. Установлено, что задание на совершение подрыва и компоненты СВУ Гайдук получил от имеющего вид на жительство в Германии гражданина Украины Жорова Александра Анатольевича, 1967 г. р., также проживающего в Гамбурге".

В отношении задержанного следственным подразделением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и ч. 1.1 ст. 226.1 (контрабанда взрывчатых веществ) УК РФ. Он помещен под стражу.