В РФ бывшую сотрудницу "Уралвагонзавода" приговорили к 12,5 годам колонии за "госизмену"
время публикации: 11 октября 2024 г., 18:53 | последнее обновление: 11 октября 2024 г., 19:08
Свердловский областной суд приговорил к 12 годам и шести месяцам лишения свободы бывшую сотрудницу "Уралвагонзавода" Викторию Мухаметову по делу о госизмене (статья 275 УК РФ), сообщает "Медуза".
По версии ФСБ, Мухаметова за деньги передавала спецслужбам Украины сведения военно-технического характера об одном из предприятий оборонного-промышленного комплекса.
В госизмене также обвиняется муж Мухаметовой Данил – бывший инженер "Уралвагонзавода".
Уголовные дела супругов находятся в разных производствах и рассматриваются по отдельности в закрытом режиме. Дело Данила Мухаметова рассматривает судья Андрей Минеев, который в июле 2024 года приговорил корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима.
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