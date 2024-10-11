В РФ бывшую сотрудницу "Уралвагонзавода" приговорили к 12,5 годам колонии за "госизмену"

Свердловский областной суд приговорил к 12 годам и шести месяцам лишения свободы бывшую сотрудницу "Уралвагонзавода" Викторию Мухаметову по делу о госизмене (статья 275 УК РФ), сообщает "Медуза".

По версии ФСБ, Мухаметова за деньги передавала спецслужбам Украины сведения военно-технического характера об одном из предприятий оборонного-промышленного комплекса.

В госизмене также обвиняется муж Мухаметовой Данил – бывший инженер "Уралвагонзавода".

Уголовные дела супругов находятся в разных производствах и рассматриваются по отдельности в закрытом режиме. Дело Данила Мухаметова рассматривает судья Андрей Минеев, который в июле 2024 года приговорил корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам колонии строгого режима.