x
20 октября 2024
|
последняя новость: 15:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 октября 2024
|
20 октября 2024
|
последняя новость: 15:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Найден мертвым сотрудник Charlie Hebdo, получивший крайне тяжелые ранения во время теракта 2015 года

время публикации: 20 октября 2024 г., 14:30 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 14:34
Найден мертвым сотрудник Charlie Hebdo, получивший крайне тяжелые ранения во время теракта 2015 года
Francois Guillot, Pool via AP

В Париже обнаружен мертвым бывший веб-мастер Charlie Hebdo Симон Фиесши, который 7 января 2015 года получил крайне тяжелые ранения во время нападения радикальных исламистов на редакцию этого сатирического издания. Причиной нападения, унесшего жизни 12 человек, стала публикация карикатур на пророка Мухаммада.

Как сообщили судебные инстанции Франции, тело 41-летнего мужчины было найдено в гостинице, вскрытие не помогло установить причину смерти. "Следствие рассматривает все возможные варианты", – говорится в заявлении.

Фиесши, получивший огнестрельное ранение позвоночника, прошел длительный курс реабилитации. Он выступил свидетелем на процессе против джихадиста Питера Шерифа, который завербовал в "Аль-Каиду" Шарифа Куаши – одного из участников нападения на Charlie Hebdo.

Издание намерено посвятить следующий выпуск памяти своего сотрудника. Среди тех, кто принес соболезнования в связи со смерть. Фиесши, – бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 09 декабря 2023

Суд во Франции вынес приговоры по делу об убийстве учителя "за карикатуры на пророка Мухаммада"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 января 2023

Командующий КСИР: рано или поздно мусульмане расправятся с Charlie Hebdo
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 17 декабря 2020

Все 14 подсудимых по делу о теракте в редакции Charlie Hebdo признаны виновными