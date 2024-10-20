Найден мертвым сотрудник Charlie Hebdo, получивший крайне тяжелые ранения во время теракта 2015 года

В Париже обнаружен мертвым бывший веб-мастер Charlie Hebdo Симон Фиесши, который 7 января 2015 года получил крайне тяжелые ранения во время нападения радикальных исламистов на редакцию этого сатирического издания. Причиной нападения, унесшего жизни 12 человек, стала публикация карикатур на пророка Мухаммада.

Как сообщили судебные инстанции Франции, тело 41-летнего мужчины было найдено в гостинице, вскрытие не помогло установить причину смерти. "Следствие рассматривает все возможные варианты", – говорится в заявлении.

Фиесши, получивший огнестрельное ранение позвоночника, прошел длительный курс реабилитации. Он выступил свидетелем на процессе против джихадиста Питера Шерифа, который завербовал в "Аль-Каиду" Шарифа Куаши – одного из участников нападения на Charlie Hebdo.

Издание намерено посвятить следующий выпуск памяти своего сотрудника. Среди тех, кто принес соболезнования в связи со смерть. Фиесши, – бывший президент Франции Франсуа Олланд.