Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 970-й день войны

Министерство обороны РФ 20 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 970-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже более двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины за неделю утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих и 122-мм гаубица Д-30. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 54-й, 60-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное Харьковской области, Пришиб и Терны Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял свыше 450 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пикап, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 23-й, 54-й, 116-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Северск, Веролюбовка, Дальнее, Курахово, Дачное и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 645 военнослужащих, два пикапа и 105-мм орудие М119 производства США. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 150-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 101-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Дзержинск, Новотроицкое, Шевченко и Цукурино Донецкой Народной Республики. Отражены девять контратак формирований 53-й, 93-й, 100-й механизированных, 68-й егерской бригад, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Противник потерял до 460 военнослужащих, бронетранспортер М117 производства США, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей, 203-мм самоходную артиллерийскую установку "Пион" и 122-мм реактивную систему залпового огня "Град". Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Доброволье Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника. Потери противника составили до 110 военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Днепровское, Никольское Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной разведки "Пластун". Уничтожены два склада боеприпасов и военно-технического имущества. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников, цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 142 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33966 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18740 танков и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16418 орудий полевой артиллерии и минометов, 27430 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 72900 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).