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Мир

Куба во мгле: из-за аварии на ТЭЦ остров остался без электричества

время публикации: 20 октября 2024 г., 10:49 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 10:49
Куба во мгле: из-за аварии на ТЭЦ остров остался без электричества
AP Photo/Ramon Espinosa

Куба более суток остается без электричества из-за аварии на крупнейшей электростанции острова ТЭЦ имени Антонио Гутьерреса в Матансасе. Власти социалистической страны обвинил в блэкауте американские экономические санкции, бушующие в Карибском бассейне ураганы, а также износ инфраструктуры.

Сколько времени потребуется на устранения неполадки, неизвестно. Отключение произошло 18 октября, утром 19 октября энергоснабжение удалось восстановить, но лишь на короткий срок. Обесточивание привело также к перебоям в работе системы водоснабжения. Невозможно хранить и скоропортящиеся продукты.

Министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда сообщил, что больницы, оборудованные генераторами, продолжают работу. Учебные и развлекательные учреждения закрыты, работникам отраслей, не являющихся жизненно важными, предписано оставаться дома.

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