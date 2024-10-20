Куба во мгле: из-за аварии на ТЭЦ остров остался без электричества

Куба более суток остается без электричества из-за аварии на крупнейшей электростанции острова ТЭЦ имени Антонио Гутьерреса в Матансасе. Власти социалистической страны обвинил в блэкауте американские экономические санкции, бушующие в Карибском бассейне ураганы, а также износ инфраструктуры.

Сколько времени потребуется на устранения неполадки, неизвестно. Отключение произошло 18 октября, утром 19 октября энергоснабжение удалось восстановить, но лишь на короткий срок. Обесточивание привело также к перебоям в работе системы водоснабжения. Невозможно хранить и скоропортящиеся продукты.

Министр здравоохранения Хосе Анхель Порталь Миранда сообщил, что больницы, оборудованные генераторами, продолжают работу. Учебные и развлекательные учреждения закрыты, работникам отраслей, не являющихся жизненно важными, предписано оставаться дома.