x
20 октября 2024
|
последняя новость: 10:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 октября 2024
|
20 октября 2024
|
последняя новость: 10:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп: "Биби сказал мне, что не слушает Байдена"

время публикации: 20 октября 2024 г., 10:09 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 10:13
Трамп: "Биби сказал мне, что не слушает Байдена"
AP Photo/Oded Balilty

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном митинге в Пенсильвании рассказал о телефонном разговоре между ним и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. При этом Трамп не упомянул о попытке покушения на израильского лидера.

"Провальный президент Байден говорит Биби, что делать и чего не делать. Но Биби его не слушает. И знаете что? Их положение гораздо лучше, чем было несколько месяцев назад", – заявил бывший президент, ведущий борьбу за возвращение в Белый дом.

"Биби позвонил мне сегодня и сказал: "Это великолепно". Он сказал, что не намерен слушать Байдена, потому что иначе положение было бы гораздо хуже. И скажу вам: их положение гораздо лучше, чем три месяца назад, это уж точно", – сообщил он, добавив, что премьер-министр Израиля значительно умнее, чем Камала Харрис, кандидат в президенты от Демократической партии.

Канцелярия Нетаниягу сообщила, что разговор политиков состоялся после того, как террористическая группировка "Хизбалла" предприняла атаку на резиденцию израильского премьера в Кейсарии.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 октября 2024

Иран заявляет о непричастности к попытке покушения на Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 октября 2024

В канцелярии Нетаниягу подтвердили, что вражеский БПЛА был запущен в сторону резиденции премьера
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 июля 2024

Трамп: "Нетаниягу сказал мне, что евреи голосуют за демократов по привычке"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 июля 2024

Нетаниягу в речи перед Конгрессом: "Это битва цивилизации против варварства"