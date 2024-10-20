Трамп: "Биби сказал мне, что не слушает Байдена"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на предвыборном митинге в Пенсильвании рассказал о телефонном разговоре между ним и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. При этом Трамп не упомянул о попытке покушения на израильского лидера.

"Провальный президент Байден говорит Биби, что делать и чего не делать. Но Биби его не слушает. И знаете что? Их положение гораздо лучше, чем было несколько месяцев назад", – заявил бывший президент, ведущий борьбу за возвращение в Белый дом.

"Биби позвонил мне сегодня и сказал: "Это великолепно". Он сказал, что не намерен слушать Байдена, потому что иначе положение было бы гораздо хуже. И скажу вам: их положение гораздо лучше, чем три месяца назад, это уж точно", – сообщил он, добавив, что премьер-министр Израиля значительно умнее, чем Камала Харрис, кандидат в президенты от Демократической партии.

Канцелярия Нетаниягу сообщила, что разговор политиков состоялся после того, как террористическая группировка "Хизбалла" предприняла атаку на резиденцию израильского премьера в Кейсарии.