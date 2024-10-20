Военнослужащие из КНДР начали получать российское обмундирование перед отправкой на фронт

Многие мировые СМИ публикуют видеозапись, на которой военнослужащие КНДР получают обмундирование и экипировку российской армии. Установлено, что запись сделана на военной базе, расположенной в дальневосточной деревне Сергеевка, в 35 километрах от границы с Северной Кореей.

Телеканал CNN рассказывает, что после прибытия в Россию военных просят заполнить анкету на двух языках с данными о росте, размерах одежды и обуви, охвате головы и т.д.

По данным Национальной разведывательной службы Республики Корея, в Россию для участия в войне против Украины направлено 12000 северокорейских военнослужащих. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, созвавший это угрозой глобальной безопасности, провел в связи с этим экстренное совещание.

По данным украинской разведки, корейские военнослужащие могут оказаться на фронте уже 1 ноября. Ранее о том, что в зону военных действий будут переброшены тысячи солдат из КНДР, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Северная Корея уже поставляет России вооружения. КНДР также признала оккупированные украинские регионы российской территорией. Государства подписали договор о партнерстве, предусматривающий взаимную военную поддержку в случае агрессии третьей страны.