Первый день новой войны в Нагорном Карабахе/Арцахе: десятки убитых, сотни раненых
Во вторник, 19 сентября, около полудня начались обстрелы Степанакерта азербайджанскими военными. Вскоре министерство обороны Азербайджана заявило о начале боевых действий: "С целью обеспечения безопасности наших военнослужащих и восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе были начаты антитеррористические мероприятия локального характера".
Азербайджанской стороной утверждалось, что поводом для начала операции стал "террористический акт" – подрывы мин на территории, контролируемой Азербайджаном, в результате чего были погибшие (гражданские строители и полицейские). Затем в Баку заявили, что в результате взрыва мин, заложенных армянами, погибли семь азербайджанских военных.
Баку объявил о проведении "специальной военной операции". Азербайджанское воздушное пространство было закрыто для Армении. В заявлении Баку было сказано, что Москва была уведомлена о проведении "СВО" в Нагорном Карабахе (Арцахе). Миротворцы РФ не вмешиваются в происходящее.
Азербайджан заявлял, что удары наносятся только по военным объектам. Однако, судя по фото- и видеоматериалам, поступающим из зоны боевых действий обстреливаются также жилые кварталы.
Омбудсмен Гегам Степанян сообщил, что в первый день боевых действий в Нагорном Карабахе/Арцахе погибли около 30 человек, более 200 были ранены. Среди погибших двое мирных жителей. Он отметил, что в эти данные не включены медицинские учреждения Аскерана и Мартуни, поскольку связь до сих пор не восстановлена. Степанян также сообщил, что из 16 населенных пунктов Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского, Шушинского районов Нагорного Карабаха эвакуировано более 7000 человек.
"Бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения. Армия обороны Арцаха оказывает упорное сопротивление вооруженным силам Азербайджана, которые пытаются продвинуться в разных направлениях. Вооруженные силы Азербайджана продолжают применять артиллерийские и ракетные средства", – заявили в пресс-службе омбудсмена.
Ночью стало известно, что в ходе боя был убит мэр города Мартуни Азнавур Сарьян.
Армянское госагентство "Арменпресс" передает: "По состоянию на 3:00, по информации, полученной офисом защитника прав человека, число жертв среди мирного населения достигло семи человек: трое женщин, двое детей и двое мужчин".
Утром 20 сентября армия Азербайджана возобновила ракетно-артиллерийские удары по целям на территории Нагорного Карабаха/Арцаха.
Министерство обороны Азербайджана отрицает применение ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов в зоне боевых действий. Однако жители Нагорного Карабаха/Арцаха заявляют, что такие боеприпасы применяются азербайджанской стороной.
С призывами к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе/Арцахе выступили Россия, Германия, Франция и другие страны.
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