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    В мире

    Первый день новой войны в Нагорном Карабахе/Арцахе: десятки убитых, сотни раненых

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    Первый день новой войны в Нагорном Карабахе/Арцахе: десятки убитых, сотни раненых
    Gegham Stepanyan, Ombudsman Human Rights of the Artsakh Republic in the breakaway territory of Nagorno-Karabakh in Azerbaijan in his Twitter account via AP

    Во вторник, 19 сентября, около полудня начались обстрелы Степанакерта азербайджанскими военными. Вскоре министерство обороны Азербайджана заявило о начале боевых действий: "С целью обеспечения безопасности наших военнослужащих и восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе были начаты антитеррористические мероприятия локального характера".

    Азербайджанской стороной утверждалось, что поводом для начала операции стал "террористический акт" – подрывы мин на территории, контролируемой Азербайджаном, в результате чего были погибшие (гражданские строители и полицейские). Затем в Баку заявили, что в результате взрыва мин, заложенных армянами, погибли семь азербайджанских военных.

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    Баку объявил о проведении "специальной военной операции". Азербайджанское воздушное пространство было закрыто для Армении. В заявлении Баку было сказано, что Москва была уведомлена о проведении "СВО" в Нагорном Карабахе (Арцахе). Миротворцы РФ не вмешиваются в происходящее.

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    Азербайджан заявлял, что удары наносятся только по военным объектам. Однако, судя по фото- и видеоматериалам, поступающим из зоны боевых действий обстреливаются также жилые кварталы.

    Омбудсмен Гегам Степанян сообщил, что в первый день боевых действий в Нагорном Карабахе/Арцахе погибли около 30 человек, более 200 были ранены. Среди погибших двое мирных жителей. Он отметил, что в эти данные не включены медицинские учреждения Аскерана и Мартуни, поскольку связь до сих пор не восстановлена. Степанян также сообщил, что из 16 населенных пунктов Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского, Шушинского районов Нагорного Карабаха эвакуировано более 7000 человек.

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    "Бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения. Армия обороны Арцаха оказывает упорное сопротивление вооруженным силам Азербайджана, которые пытаются продвинуться в разных направлениях. Вооруженные силы Азербайджана продолжают применять артиллерийские и ракетные средства", – заявили в пресс-службе омбудсмена.

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    Ночью стало известно, что в ходе боя был убит мэр города Мартуни Азнавур Сарьян.

    Армянское госагентство "Арменпресс" передает: "По состоянию на 3:00, по информации, полученной офисом защитника прав человека, число жертв среди мирного населения достигло семи человек: трое женщин, двое детей и двое мужчин".

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    Утром 20 сентября армия Азербайджана возобновила ракетно-артиллерийские удары по целям на территории Нагорного Карабаха/Арцаха.

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    Министерство обороны Азербайджана отрицает применение ударных беспилотников и барражирующих боеприпасов в зоне боевых действий. Однако жители Нагорного Карабаха/Арцаха заявляют, что такие боеприпасы применяются азербайджанской стороной.

    С призывами к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе/Арцахе выступили Россия, Германия, Франция и другие страны.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 19 Сентября 2023
    Степанян сообщил о десятках убитых в первый день боевых действий в Нагорном Карабахе/Арцахе
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 19 Сентября 2023
    Правительство Армении: Москва не проинформировала Ереван об "антитеррористической операции" Баку
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 19 Сентября 2023
    Армия Азербайджана начала "СВО" и обстрелы Степанакерта: "С целью обеспечения безопасности"
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