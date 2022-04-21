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NEWSru.co.il :: В мире21 апреля 2022 г., 16:01

Теракты в Афганистане, десятки убитых и раненых

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Теракты в Афганистане, десятки убитых и раненых

Возросло до 11 человек число погибших в результате двух терактов в Афганистане. По словам медиков, ранения получили около 30 человек. Однако неофициальные данные говорят о значительно большем числе пострадавших.

Сначала было приведено в действие взрывное устройство в шиитской мечети в городе Мазари-Шариф. Очевидцы заявляют, что только здесь насчитывается около 65 убитых и раненых. Затем заминированный автомобиль взорвался рядом с полицейским участком в городе Кундуз. Погибли четыре человека, 18 были ранены.

Радикальные суннитские группировки, прежде всего "Исламское государство", регулярно совершают теракты, направленные против афганских шиитов. Несколько дней назад взрыв произошел в школе для девочек, расположенной в шиитском районе Кабула. Шесть человек погибли, 20 были ранены.


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