Пожар в НИИ ВКС в Твери, есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли и около 20 пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в здании научно-исследовательского института военно-космических сил России в городе Тверь.

Площадь пожара составляет около 1500 квадратных метров, ему присвоена третья категория сложности. На месте действует пожарная авиация. Командование тверского гарнизона заявляет, что здание эвакуировано. На место выехали 14 бригад "Скорой помощи".