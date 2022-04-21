Россия высылает всех сотрудников консульств балтийских стран в Санкт-Петербурге и Пскове
Министерство иностранных дел России сообщило о закрытии генеральных консульств Эстонии, Латвии и Литвы в Санкт-Петербурге. Прекратят также работу эстонское и латвийское консульство в Пскове.
Как сообщается, это стало ответом на закрытие российских генеральных консульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Тарту и Нарве.
Работники дипломатических миссий балтийских государств объявлены персонами нон-грата, им предписано покинуть Россию в тот же срок, который был отведен на сборы российским дипломатам.
Отметим, что в начале апреля западные страны провели крупнейшую в истории совместную высылку российских дипломатов. В Москву вернулось более 300 сотрудников внешнеполитических миссий.
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