Россия высылает всех сотрудников консульств балтийских стран в Санкт-Петербурге и Пскове

Министерство иностранных дел России сообщило о закрытии генеральных консульств Эстонии, Латвии и Литвы в Санкт-Петербурге. Прекратят также работу эстонское и латвийское консульство в Пскове.

Как сообщается, это стало ответом на закрытие российских генеральных консульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Тарту и Нарве.

Работники дипломатических миссий балтийских государств объявлены персонами нон-грата, им предписано покинуть Россию в тот же срок, который был отведен на сборы российским дипломатам.

Отметим, что в начале апреля западные страны провели крупнейшую в истории совместную высылку российских дипломатов. В Москву вернулось более 300 сотрудников внешнеполитических миссий.