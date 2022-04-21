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NEWSru.co.il :: В мире21 апреля 2022 г., 12:32

Активные сторонники войны в Украине лишатся латвийского гражданства

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Активные сторонники войны в Украине лишатся латвийского гражданства

Парламент Латвии утвердил поправку к закону, которая предусматривает лишение латвийского гражданства за поддержку агрессивных войн. Он будет распространяться только на лиц с двойным гражданством. За проголосовали 62 депутата, один воздержался, 14 высказались против – все они представители "Согласия".

Лишение гражданства будет грозить лицам, оказывающим финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку государствам или лицам, замешанным в геноциде, военным преступлениям, преступлениям против человечности, а также в подрыве суверенитета и территориальной целостности демократических государств.

Информация о подобных деяниях должна быть предоставлена службами государственной безопасности. Закон вступает в силу с момента публикации, сообщает Латвийское государственное вещание.


Решение принято на фоне российского вторжения в Украину. Большинство западных стран признало действия российской армии военными преступлениями, а некоторые лидеры международного сообщества, в том числе – президент США Джо Байден, обвиняют Россию в геноциде.

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