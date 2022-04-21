Активные сторонники войны в Украине лишатся латвийского гражданства
Парламент Латвии утвердил поправку к закону, которая предусматривает лишение латвийского гражданства за поддержку агрессивных войн. Он будет распространяться только на лиц с двойным гражданством. За проголосовали 62 депутата, один воздержался, 14 высказались против – все они представители "Согласия".
Лишение гражданства будет грозить лицам, оказывающим финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку государствам или лицам, замешанным в геноциде, военным преступлениям, преступлениям против человечности, а также в подрыве суверенитета и территориальной целостности демократических государств.
Информация о подобных деяниях должна быть предоставлена службами государственной безопасности. Закон вступает в силу с момента публикации, сообщает Латвийское государственное вещание.
Решение принято на фоне российского вторжения в Украину. Большинство западных стран признало действия российской армии военными преступлениями, а некоторые лидеры международного сообщества, в том числе – президент США Джо Байден, обвиняют Россию в геноциде.
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