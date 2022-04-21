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NEWSru.co.il :: В мире21 апреля 2022 г., 18:06

Байден сообщил о выделении Украине дополнительной помощи и о запрете на прием морских судов РФ в США

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Байден сообщил о выделении Украине дополнительной помощи и о запрете на прием морских судов РФ в США

В США вводится запрет на прием в портах морских судов под флагом России или связанных с ней иным образом. Об этом объявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с краткой речью по ситуации вокруг Украины.

Джо Байден также объявил о выделении Украине дополнительной помощи общей стоимостью 800 млн долларов, включая тяжелую артиллерию, десятки гаубиц, тактические дроны и 144 тысяч единиц боеприпасов. Таким образом объем военной помощи Украине со стороны США достигнет 3,2 млрд долларов. Кроме того, Байден объявил о выделении еще 500 млн долларов прямой экономической помощи украинскому правительству. Эти деньги правительство сможет использовать для стабилизации экономики, поддержки населения и выплаты зарплат.

Джо Байден также заявил, что заявление России о контроле над Мариуполем "вызывает сомнения". "Пока нет доказательств, что Мариуполь пал", - заявил президент США.


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