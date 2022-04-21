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NEWSru.co.il :: В мире21 апреля 2022 г., 09:43

Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали не менее 208 детей

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Генпрокуратура Украины: жертвами действий российских военных стали не менее 208 детей

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на утро 21 апреля, 57-й день войны) в результате действий российской армии на территории Украины погибли, по меньшей мере, 208 несовершеннолетних, 376 детей получили ранения.

За последние сутки стало известно о трех погибших детях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 119, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 57, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 36, Запорожской – 25, Киеве – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15", – сказано в сообщении генпрокуратуры Украины.


Из-за бомбардировок и обстрелов на территории Украины повреждено 1141 учебных заведений, 99 из них разрушены полностью.

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