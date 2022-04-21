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NEWSru.co.il :: В мире21 апреля 2022 г., 09:37

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 57-й день войны

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Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 57-й день войны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 21 апреля опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля). Идет 57-й день войны.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:
Личный состав (безвозвратные потери) – около 21000
самолеты – 172
вертолеты – 151
танки – 829
бронетранспортеры/бронемашины – 2118
артиллерийские системы – 393
системы ПВО – 67
реактивные системы залпового огня – 136
оперативно-тактические ракетные комплексы – 4
автомобильная техника – 1508
бензовозы – 76
БПЛА оперативно-тактического уровня – 166
катера/корабли – 8
спецтехника – 27

Минобороны РФ 25 марта (второй раз с начала войны 24.02.2022) опубликовало свою версию данных о потерях, сообщив, что в ходе "специальной операции" на территории Украины погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения. По оценкам международных экспертов, это уже тогда были данные двух-трехнедельной давности. С тех пор подобные отчеты российской стороной не публиковались.


15 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что потери украинских войск в войне с Россией оцениваются украинским официальными лицами в 2500-3000 погибших. Зеленский сказал, что около 10000 украинских солдат ранены, многие из них в тяжелом состоянии, трудно оценить, сколько из них умрут от полученных ранений.

По данным ООН, с 24 февраля погибли более 2000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 150 детей). Украинские власти заявляют, что погибли или были ранены десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, 10000-20000 и более), в том числе свыше 200 детей.

Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск. Международные наблюдатели говорят о том, что сведения о многотысячных потерях личного состава армии РФ в Украине, по всей видимости, в целом верны, но неточны. При этом западные эксперты подвергают сомнению точность данных о потерях российской армии, представляемых ВСУ Украины, и не доверяют сведениям о потерях украинской армии, публикуемым минобороны РФ.

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