Нескольким эвакуационным автобусам удалось выехать из Мариуполя на украинскую территорию

20 апреля четырем эвакуационным автобусам удалось выехать из Мариуполя, ночь провели в Бердянске, теперь они едут в Запорожье, сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"По Мариуполю: по вчерашнему гуманитарному коридору из города удалось уехать четырём эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем их в Запорожье", – написала министр в телеграм-канале утром в четверг, 21 апреля.

Верещук добавила, что сегодня продолжится эвакуация женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя, отмечает агентство "Интерфакс-Украина".

Ранее Верещук заявляла о срыве эвакуации из Мариуполя 20 апреля из-за того, что российские военные не предоставили гуманитарные коридоры.