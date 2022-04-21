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NEWSru.co.il :: В мире21 апреля 2022 г., 09:55

Нескольким эвакуационным автобусам удалось выехать из Мариуполя на украинскую территорию

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Нескольким эвакуационным автобусам удалось выехать из Мариуполя на украинскую территорию

20 апреля четырем эвакуационным автобусам удалось выехать из Мариуполя, ночь провели в Бердянске, теперь они едут в Запорожье, сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"По Мариуполю: по вчерашнему гуманитарному коридору из города удалось уехать четырём эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем их в Запорожье", – написала министр в телеграм-канале утром в четверг, 21 апреля.

Верещук добавила, что сегодня продолжится эвакуация женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя, отмечает агентство "Интерфакс-Украина".


Ранее Верещук заявляла о срыве эвакуации из Мариуполя 20 апреля из-за того, что российские военные не предоставили гуманитарные коридоры.

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