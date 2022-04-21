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NEWSru.co.il :: В мире21 апреля 2022 г., 22:01

Спутниковые снимки Maxar зафиксировали 300-метровую братскую могилу возле Мариуполя

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Спутниковые снимки Maxar зафиксировали 300-метровую братскую могилу возле Мариуполя

Компания Maxar Technologies обнародовала в четверг, 21 апреля, снимки, на которых запечатлены массовые захоронения возле Мариуполя.

На снимках, сделанных в конце марте и начале апреля, можно увидеть братскую могилу - траншею длинной более 300 метров, находящуюся на окраине селения Мангуш, примерно в 20 км от Мариуполя.

Специалисты Maxar отмечают, что траншея появилась ориентировочно в конце марта. На снимке от 23 марта ее еще не было. На следующем снимке местности от 29 марта уже видна вырытая траншея и техника, которая ее копала. На снимке от 9 марта можно заметить, что траншея частично засыпана и расширена.


По оценкам Maxar, в захоронении находятся около 200 могил, пишет сайт Forbes.

Украинское издание Pravda цитирует мэра Мариуполя Вадима Бойченко, который говорит, что в городе совершено величайшее военное преступление 21 века. "Это новый Бабий Яр", - заявил он.

Городской совет Мариуполя в Telegram-канале написал, что в братской могиле могут находиться от 3 тысяч до 9 тысяч мариупольцев. Отмечая, что в подобных захоронениях тела обычно укладываются в несколько рядов.

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