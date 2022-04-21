Иерусалим:
8 - 20°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
16 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире21 апреля 2022 г., 20:06

Генштаб ВСУ: в Херсонской области оккупационная власть объявила мобилизацию мужчин

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Генштаб ВСУ: в Херсонской области оккупационная власть объявила мобилизацию мужчин

В четверг, 21 апреля, Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке новостей сообщил, что Херсонской области оккупационная власть объявила мобилизацию мужчин.

По данным ВСУ, на 1 мая в области запланировано проведение так называемого "референдума", а со 2 мая по 10 мая будет проводиться "перепись населения". Местным жителям запрещено перемещаться между населенными пунктами.


Бои за Херсон велись с 24 февраля, 2 марта город был оккупирован российскими войсками.

Ранее Генштаб ВСУ рассказывал, что в Новой Каховке россияне задействовали мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов к "референдуму по созданию Херсонской народной республики". А издание "Новое время" писало, что местные жители уверены, что реального голосования проводиться не будет. "Голосование" будет оформлено с помощью паспортных данных, собранных при раздаче населению "гуманитарной помощи".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:06 Генштаб ВСУ: в Херсонской области оккупационная власть объявила мобилизацию мужчин
18:36 Глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с главой политбюро ХАМАСа Исмаилом Ханийей
18:06 Байден сообщил о выделении Украине дополнительной помощи и о запрете на прием морских судов РФ в США
16:01 Теракты в Афганистане, десятки убитых и раненых
15:40 Пожар в НИИ ВКС в Твери, есть погибшие
15:40 Состоялся очередной обмен пленными между РФ и Украиной
15:22 Армия РФ нанесла ракетные удары по целям в Запорожской области
15:14 Латвия и Эстония признали действия России в Украине геноцидом
14:52 В Испании обнаружены тела российского топ-менеджера, его жены и дочери
14:17 Новый пакет британских санкций, в списке "Калашников" и Конашенков
Загрузка...