Генштаб ВСУ: в Херсонской области оккупационная власть объявила мобилизацию мужчин

В четверг, 21 апреля, Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке новостей сообщил, что Херсонской области оккупационная власть объявила мобилизацию мужчин.

По данным ВСУ, на 1 мая в области запланировано проведение так называемого "референдума", а со 2 мая по 10 мая будет проводиться "перепись населения". Местным жителям запрещено перемещаться между населенными пунктами.

Бои за Херсон велись с 24 февраля, 2 марта город был оккупирован российскими войсками.

Ранее Генштаб ВСУ рассказывал, что в Новой Каховке россияне задействовали мощности местных типографий для подготовки агитационных материалов к "референдуму по созданию Херсонской народной республики". А издание "Новое время" писало, что местные жители уверены, что реального голосования проводиться не будет. "Голосование" будет оформлено с помощью паспортных данных, собранных при раздаче населению "гуманитарной помощи".