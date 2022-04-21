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NEWSru.co.il :: В мире21 апреля 2022 г., 14:17

Новый пакет британских санкций, в списке "Калашников" и Конашенков

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Новый пакет британских санкций, в списке "Калашников" и Конашенков

Власти Великобритании приняли новый пакет санкций, направленный против 26 российских юридических и физических лиц. На данный момент в списке значится около 1300 российских граждан и организаций.

Среди тех, на кого были распространены санкции, - официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков, глава Российских железных дорог Олег Белозеров, глава МЧС Александр Чуприян, заместитель начальника генерального штаба Николай Богдановский.

В список попали также оборонный концерн "Калашников" и производственное предприятие "ПРОМТЕХ-Дубна". Все их активы в Великобритании будут заморожены.


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