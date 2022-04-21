Глава СНБО Украины сообщил об уничтожении отряда наемников из Сирии и Ливии

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил об уничтожении на востоке страны отряда наемников из Сирии и Ливии. По его словам, речь идет об отряде из 20-25 наемников, который был уничтожен ВСУ в первом же бою, передает агентство УНIАН.

Данилов добавил, что о количестве таких наемников на территории Украины говорить сложно, а подсчитать их можно только по количеству убитых: "Мы можем говорить о количестве, которое мы уничтожили. Это был отряд – 20-25 человек, его полностью уничтожили. Какое их количество на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей сложно сказать, но я не думаю, что их тысячи. Это может быть 300, 400, 500, они просто не могут физически больше завезти их, потому что у них тоже идет война и оголять они тот фронт не будут".

О том, что на стороне РФ в Украине воюют наемники из Сирии, в марте сообщали многие СМИ. Говорилось о сотнях или даже тысячах сирийцах, которые то ли уже отправлены на "украинский фронт", то вскоре туда отправятся. Но в начале апреля источники NEWSru.co.il, специализирующиеся на теме участия сирийских граждан в вооруженных конфликтах, передавали, что сирийцы на тот момент, по всей видимости, не участвовали в боевых действиях против Украины.

Не исключено, что в апреле наемники из Сирии и Ливии действительно прибыли на украинский фронт. Наша редакция подтверждений этой информации не получала.