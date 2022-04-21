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NEWSru.co.il :: В мире21 апреля 2022 г., 14:52

В Испании обнаружены тела российского топ-менеджера, его жены и дочери

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Испании обнаружены тела российского топ-менеджера, его жены и дочери

Бывший топ-менеджер российской газодобывающей компании "Новатэк" Сергей Протосеня, его жена и дочь найдены мертвыми на вилле в курортном городке Льорет-де-Мар, недалеко от Барселоны. Об этом сообщает радио "Свобода".

Как предполагают следователи, 55-летний предприниматель, чье состояние оценивалось в 400 миллионов евро, зарубил близких топором, а потом повесился. Однако не исключается и версия, что речь идет об убийстве, замаскированном под самоубийство


Напомним, что три дня назад в Москве были найдены тела 51-летнего бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жены и 13-летней дочери. Предполагается, бизнесмен застрелил жену и дочь, после чего покончил с собой.

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