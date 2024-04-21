Лондонский полицейский во время пропалестинской демонстрации пригрозил арестом еврейскому активисту

Бывшая министр иностранных дел Великобритании Суэлла Браверман присоединились к призывам отправить в отставку главу лондонской полиции Марка Роули после инцидента, происшедшего во время последней пропалестинской манифестации 19 апреля.

Глава общественной организации Campaign Against Antisemitism Гидеон Фальтер попытался пересечь улицу, по которой проходил антиизраильский марш. На голове у активиста была кипа, в руке он держал талит в чехле, украшенном звездой Давида.

Сотрудник полиции остановил его со словами: "Ваше еврейство бросается в глаза. Это может вызвать антагонизм. Если вы останетесь здесь, то станете нарушителем спокойствия, и я вас арестую". В это время другой сотрудник говорит о том, что беспокоится о его благополучие.

Инцидент был снят на видео, и Campaign Against Antisemitism распространила запись в интернете, заретушировав лица полицейских. Сам Фальтер заявил: он хотел продемонстрировать, что, несмотря на все заявления властей, евреи не могут чувствовать себя в безопасности в местах проведения манифестации.

Лондонская полиция сообщила, что приступает к расследованию инцидента. Фальтеру были принесены извинения. Однако одновременно заместитель комиссара Мэтт Твист обвинил организацию в провокации, добавив, что она пытается запугать лондонских евреев. Это заявление впоследствии было отозвано с извинениями.

Заместитель главы правительства Великобритании Оливер Дауден обвинил Скотланд Ярд в неуважении к евреям. "Не могу представить, чтобы к другому меньшинству относились бы с таким же неуважением, как к евреям", – сообщил он газете Daily Telegraph.

Министр полиции Крис Филп вызвал Марка Роули на беседу. "Инцидент вызывает глубокое беспокойство. Никому нельзя говорить, что его религия является провокацией, нельзя угрожать арестом из-за возможной реакции другого человека", – сказал он.

Еврейские активисты отмечают, что важнее сосредоточиться на корне проблемы. Уже более полугода в различных районах британской столицы проходят манифестации, носящие антисемитский характер, и проживающие в королевстве евреи испытывают страх.