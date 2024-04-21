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"Канары не резиновые": на архипелаге прошли манифестации против туристической эксплуатации

время публикации: 21 апреля 2024 г., 13:38 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 13:42
"Канары не резиновые": на архипелаге прошли манифестации против туристической эксплуатации
AP Photo/Miguel Velasco Almendral

Тысячи жителей Канарских островов приняли участие в манифестациях за ограничение числа туристов. На принадлежащем Испании архипелаге проживает 2,2 миллиона человек, ежегодно острова принимают 14 миллионов туристов.

Участники манифестаций несли плакаты "Не хотим, чтобы наш остров умер", "Остановите гостинцы", "Канары не продаются", "Турист – уважай мою землю" и "Канары не резиновые". Они также сетуют, что отели и квартиры, сдающиеся на короткий срок, вызывают на островах рост цен на жилье.

Туристическая отрасль составляет 35% экономики архипелага и обеспечивает работой 40% жителей Канар. Участники демонстраций подчеркивают: они не против туризма, а исключительно против чрезмерной эксплуатации ресурсов.

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