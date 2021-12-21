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NEWSru.co.il :: В мире21 декабря 2021 г., 21:46

По Франции распространяется слух, что супруга Эммануэля Макрона родилась мужчиной

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По Франции распространяется слух, что супруга Эммануэля Макрона родилась мужчиной

Во франкоязычном сегменте интернета появились слухи о том, что первая леди, Брижит Макрон, была мужчиной и сменила пол. По информации Le Figaro, первая леди и ее супруг намерены подать в суд на распространителей фейка.

Издание La voix du Nord пишет, что самое первое упоминание о том, что супруга Макрона трансгендер и в детстве носила имя Жан-Мишель Тронье, было найдено в начале марта в Facebook. Пост был опубликован Наташей Рэй, которую называют одним из главных пропагандистов правого лагеря. Она утверждала, что существует заговор с целью скрыть правду о президентской чете от народа.


В середине октября в журнале "Faits et documents", основанном ультраправым активистом Эммануэлем Рате, заслуги которого высоко ценил Жан-Мари Ле Пен, было опубликовано расследование "Тайна Брижит Макрон. Правда и несанкционированная биография", в основу которого легко все то же "расследование" Наташи Рэй. Спустя две недели в Twitter появился хэштег #JeanMichelTrogneux, но какое-то время он оставался без внимания.

В начале декабря о "теории конспирации" заговорили. Популярность хэштега стала расти. К середине декабря он использовался 13000 раз. К сегодняшнему дню, по данным InVid, хэштег собрал 68300 ретвитов и лайков.

Le Figaro пишет, что Брижит Макрон стала не первой публичной женщиной, ставшей жертвой подобной кампании. Ране слухи о трансгендерности ходили о Мишель Обаме, супруге Барака Обамы, и нынешнем премьер-министре Новой Зеландии Джасинды Ардерн.

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