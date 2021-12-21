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NEWSru.co.il :: В мире21 декабря 2021 г., 17:54

В Нью-Йорке предлагают за вакцинацию "бустером" по 100 долларов

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В Нью-Йорке предлагают за вакцинацию "бустером" по 100 долларов

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что каждый житель города, который успеет до Нового года привиться третьей, "бустерной" дозой вакцины против коронавируса, получит 100 долларов.

Де Блазио сделал это заявления в связи с распространением в США штамма "омикрон". В частности, в Нью-Йорке резко выросла заболеваемость. При этом подавляющее большинство инфицированных, которым требуется госпитализация, не привиты.

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