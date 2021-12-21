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NEWSru.co.il :: В мире21 декабря 2021 г., 15:45

Коллегия МО РФ: Путин говорит о безопасности Союзного государства и украино-американской угрозе

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Коллегия МО РФ: Путин говорит о безопасности Союзного государства и украино-американской угрозе Коллегия МО РФ: Путин говорит о безопасности Союзного государства и украино-американской угрозе

Президент России Владимир Путин выступил на коллегии министерства обороны, посвященной подведению итогов 2021 года и постановке задач как в краткосрочной перспективе, так и в стратегическом развитии.

Российский лидер сообщил о продвигающейся модернизации вооруженных сил, которые на 71% оснащены современными вооружениями. Он отметил, что в ядерных силах этот показатель составляет 89%.

Глава государства остановился на учениях "Запад-2021", в которых совместно участвовали Россия и Беларусь. По его словам, были успешно отработаны задачи по обеспечению безопасности союзного государства. Учения Путин назвал свидетельством роста боеспособности армии.

Президент возложил на США ответственность за рост напряженности в Европе, обвинив заодно в поддержке сепаратизма и террора на Кавказе в 90-е годы прошлого века. Он также сообщил, что NATO наращивает военное присутствие на границе России, в том числе – разворачивая элементы ПРО.

Он также сказал, что США могут использовать вооружение Украины как прикрытие для отправки экстремистов в Россию. Всем этим, сказал Путин, и объясняется предложение России о нераспространении NATO на восток, которое ошибочно называют ультиматумом.


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