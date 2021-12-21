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NEWSru.co.il :: В мире21 декабря 2021 г., 14:23

Власти России заявили о готовности разместить в Беларуси ядерное оружие

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Власти России заявили о готовности разместить в Беларуси ядерное оружие

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о размещении ядерного оружия в Беларуси, если США и NATO откажутся обсуждать российские предложения по "гарантиям безопасности".

"Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО", - цитирует Руденко РИА Новости.

Предложение о развертывании ядерного оружия сделал несколько недель назад правитель Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, таким может быть ответ на развертывание блоком NATO ядерного оружия в Польше.


20 декабря глава российской делегации на венских переговорах по вопросам безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов обвинил NATO в наступлении на "больные точки" двусторонних отношений.

По его словам, в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом наступает момент истины, и если не будет начат серьезный разговор, единственная альтернатива – это военно-технический и военный ответ со стороны России.

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// NEWSru.co.il // В мире // 20 декабря 2021
Россия пригрозила NATO войной за Украину

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