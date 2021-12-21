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NEWSru.co.il :: В мире21 декабря 2021 г., 13:18

В Швеции разработан вживляемый под кожу чип с "зеленым паспортом"

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В Швеции разработан вживляемый под кожу чип с "зеленым паспортом"

Шведский старт-ап Epicenter представил микрочип размером с рисовое зернышко, на котором может быть расположены данные о вакцинации от коронавирусной инфекции. Чип, призванный заменить "зеленый паспорт", предлагается вживлять под кожу.

Как пишет британская газета The Daily Mail, считывать данные может любое устройство, использующее протокол коммуникации ближнего поля (NFC). Это тот же протокол, что используется при бесконтактной оплате с помощью кредитной карточки.

"Имплантация чипов – технология с обширным потенциалом, ее можно использовать в разных целях, и крайне логично использовать ее и для хранения и передачи "зеленого паспорта" - он всегда доступен", - заявил представитель компании Ханнес Сьеблад. Он подчеркнул, что чип всегда можно извлечь.


Напомним, что одна из наиболее распространенных теорий заговора, посвященных коронавирусной инфекции, связана именно с чипированием. Согласно ей, чипы, позволяющие манипулировать людьми, вводятся вместе с вакциной.

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