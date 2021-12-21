Иерусалим:
7 - 10°
Тель-Авив:
13 - 15°
Эйлат:
11 - 21°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире21 декабря 2021 г., 12:35

Суд отказался освобождать из СИЗО ректора московской "Шанинки"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Ректор "Шанинки" Сергей Зуев. 2018 год

Московский городской суд отказался отпускать из следственного изолятора ректора Высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева, который подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах.

По версии следствия, ректор "Шанинки" фиктивно трудоустроил 12 человек в Институт общественных наук. Зуев отвергает эти обвинения. По тому же делу проходит бывшая заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова.

9 декабря о нецелесообразности содержания Зуева в СИЗО высказался президент России Владимир Путин – на встрече с членами президентского совета по правам человека. "Не вижу необходимости держать его за решеткой", - сказал он.


Отметим, что Зуев, арестованный 13 октября, первоначально был помещен под домашний арест, но затем по требованию прокуратуры мера пресечения была изменена. По мнению его близких и защиты, тем самым она пытается оказать давление на перенесшего операцию ректора "Шанинки".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:43 Уникальная находка в Китае: эмбрион динозавра, которому более 66 млн лет
13:51 В ходе массовых манифестаций в Судане изнасилованы две женщины
13:27 Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненного заключения для обвиняемых в крушении Боинга над Украиной
08:49 Байден признал заслуги Трампа в борьбе с COVID-19
07:21 Обвал в шахте в Мьянме, десятки пропавших без вести
21:46 По Франции распространяется слух, что супруга Эммануэля Макрона родилась мужчиной
17:54 В Нью-Йорке предлагают за вакцинацию "бустером" по 100 долларов
15:45 Коллегия МО РФ: Путин говорит о безопасности Союзного государства и украино-американской угрозе
14:54 Антисемитизм в немецком языке
14:23 Власти России заявили о готовности разместить в Беларуси ядерное оружие
Загрузка...