Суд отказался освобождать из СИЗО ректора московской "Шанинки"

Московский городской суд отказался отпускать из следственного изолятора ректора Высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева, который подозревается в мошенничестве в особо крупных размерах.

По версии следствия, ректор "Шанинки" фиктивно трудоустроил 12 человек в Институт общественных наук. Зуев отвергает эти обвинения. По тому же делу проходит бывшая заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова.

9 декабря о нецелесообразности содержания Зуева в СИЗО высказался президент России Владимир Путин – на встрече с членами президентского совета по правам человека. "Не вижу необходимости держать его за решеткой", - сказал он.

Отметим, что Зуев, арестованный 13 октября, первоначально был помещен под домашний арест, но затем по требованию прокуратуры мера пресечения была изменена. По мнению его близких и защиты, тем самым она пытается оказать давление на перенесшего операцию ректора "Шанинки".