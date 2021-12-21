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NEWSru.co.il :: В мире21 декабря 2021 г., 12:08

Тайфун "Раи" унес сотни жизней, Филиппины просят о помощи

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Тайфун "Раи" унес сотни жизней, Филиппины просят о помощи

Как сообщает полиция Филипинн, число жертв тропического тайфуна "Раи", нанесшего удар по этому островному государству, достигло 375 человек, более 500 получили ранения, 56 считаются пропавшими без вести. Более 380000 жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Многим из них будет некуда вернуться – ветер, скорость которого превышала 260 км/ч, причинил значительные разрушения строениям. Пострадали не только жилые дома, но также школы, служащие убежищем, и больницы, где пострадавшим оказывали медицинскую помощь.

Предполагается, что число погибших значительно возрастет – целые районы оказались отрезанными, оттуда не поступает никакой информации, спасателей туда направить не удается.


Власти обратились за помощью к международному сообществу. В зоне бедствия находятся миллионы человек, и Филиппины не могут самостоятельно обеспечить их всем необходимым.

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