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Мир

Авария на юго-востоке Бразилии, более 25 погибших

ДТП
время публикации: 21 декабря 2024 г., 17:24 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 17:38
Авария на юго-востоке Бразилии, более 25 погибших
AP Photo/Eraldo Peres

В субботу, 21 декабря, на юго-востоке Бразилии, в районе Минас-Жерайс, автобус столкнулся с автомобилем и грузовиком.

В результате аварии погибли не менее 26 человек, сообщает CNN Brasil. В автобусе находились 45 пассажиров и водитель (известно, что он погиб).

После столкновения транспортных средств начался сильный пожар. В больницы доставлены 13 человек.

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