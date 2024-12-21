Авария на юго-востоке Бразилии, более 25 погибших
время публикации: 21 декабря 2024 г., 17:24 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 17:38
В субботу, 21 декабря, на юго-востоке Бразилии, в районе Минас-Жерайс, автобус столкнулся с автомобилем и грузовиком.
В результате аварии погибли не менее 26 человек, сообщает CNN Brasil. В автобусе находились 45 пассажиров и водитель (известно, что он погиб).
После столкновения транспортных средств начался сильный пожар. В больницы доставлены 13 человек.