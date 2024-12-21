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Мир

В Вологде установили памятник Сталину

Россия
время публикации: 21 декабря 2024 г., 16:45 | последнее обновление: 21 декабря 2024 г., 16:58
В Вологде установили памятник Сталину
AP Photo/Pavel Bednyakov

Памятник Сталину установили в Вологде, сообщает РИА Новости.

"В Вологде Иосиф Виссарионович провёл несколько месяцев в статусе политического ссыльного. Он жил на втором этаже дома, который сейчас является частью музея "Вологодская ссылка". Поддержали предложение регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации открыть памятник в столь примечательном месте областной столицы", – написал губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

За последние несколько лет памятники Сталину были установлены в Волгограде, городе Бор (Нижегородская область) и некоторых других городах РФ.

Мир
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