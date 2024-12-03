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Мир

Глава Совета по правам человека призвал убрать Соловецкий камень с Лубянской площади

Россия
Правительство
время публикации: 03 декабря 2024 г., 13:42 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 13:47
Глава Совета по правам человека призвал убрать Соловецкий камень с Лубянской площади
Wikipedia.org. Фото: Lilotel

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев призвал перенести на другое место установленный на Лубянской площади Москвы Соловецкий камень – старейший в России памятник жертвам сталинских репрессий.

По его словам, монумент стал местом проведения политических акций. "Люди фактически проводят не акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке – ФСБ, КГБ, НКВД. Они говорят: "Мы здесь, мы все помним, а вы такие же". Это акция не памяти, а политическая акция", – завил он.

Фадеев заявил, что по требованию общественности был создан большой памятник жертвам репрессий на углу Садового кольца и проспекта Сахарова. В церемонии открытия принимал участие президент Владимир Путин. Однако цветы продолжают возлагать к Соловецкому камню.

Чиновник также выступил против инициативы "Последний адрес" – установки табличек с именами репрессированных на домах, где они жили. "Вы идете по этому прекрасному городу, и на каждом здании таблички. Тут репрессированы одни, тут другие репрессированы. Но ведь в этом великолепном городе и в этих зданиях не только репрессированные и убитые люди жили", – сказал он.

Мир
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