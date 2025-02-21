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Мир

Задержан подозреваемый в нападении на мужчину на территории мемориала в центре Берлина

Германия
время публикации: 21 февраля 2025 г., 22:45 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 22:51
Задержан подозреваемый в нападении на мужчину на территории мемориала в центре Берлина
AP Photo/Michael Probst

Полиция Германии задержала подозреваемого в нападении на мужчину на территории мемориала памяти жертв Холокоста в центре Берлина. Как сообщает Tagesspiegel, подозреваемый вернулся на место преступления, на его одежде и руках были следы крови, и полиция задержала его. Сейчас его личность устанавливается.

Пострадавший - 30-летний гражданин Испании. Он находится в больнице. Его состояние тяжелое, но стабильное, угрозы для жизни нет.

Мир
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Мужчина подвергся нападению на территории мемориала памяти жертв Холокоста в центре Берлина