Задержан подозреваемый в нападении на мужчину на территории мемориала в центре Берлина

Полиция Германии задержала подозреваемого в нападении на мужчину на территории мемориала памяти жертв Холокоста в центре Берлина. Как сообщает Tagesspiegel, подозреваемый вернулся на место преступления, на его одежде и руках были следы крови, и полиция задержала его. Сейчас его личность устанавливается.

Пострадавший - 30-летний гражданин Испании. Он находится в больнице. Его состояние тяжелое, но стабильное, угрозы для жизни нет.