x
21 февраля 2025
|
последняя новость: 21:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 февраля 2025
|
21 февраля 2025
|
последняя новость: 21:39
21 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Мужчина подвергся нападению на территории мемориала памяти жертв Холокоста в центре Берлина

Германия
Антисемитизм
время публикации: 21 февраля 2025 г., 20:44 | последнее обновление: 21 февраля 2025 г., 21:48
Мужчина подвергся нападению на территории мемориала памяти жертв Холокоста в центре Берлина
AP Photo/Markus Schreiber

В пятницу, 21 февраля, вечером, на территории мемориала памяти жертв Холокоста в центре Берлина, был тяжело ранен мужчина. Спасательная служба пожарной охраны доставила его в больницу, сообщает Tagesspiegel.

По данным полиции, мужчина, находившийся на территории мемориала, представляющей собой огромное поле из более чем 2700 серых тумб, получил ранения острым предметом. В полиции говорят о нападении с ножом.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 февраля 2025

В Германии задержан 18-летний чеченец, готовивший нападение на посольство Израиля в Берлине